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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:10

El presidente de Nigeria ordena liberar a 78 detenidos por lanzar piedras contra su convoy

Imagen sin descripción

Nairobi, 16 nov (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ordenó este lunes la liberación de 78 personas detenidas el pasado viernes por lanzar piedras contra su convoy tras las oraciones islámicas del viernes en Abuya, la capital del país.

Por EFE
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La portavoz policial de la capital nigeriana, Josephine Adeh, declaró en un comunicado recogido por medios locales que Tinubu, en un "acto de clemencia presidencial", pidió que los individuos arrestados fueran puestas en libertad.

Tinubu y su convoy fueron abucheados y apedreados en la Mezquita Central Shehu Shagari, situada en el Área 1 del barrio de Garki.

"El Comando de Policía del Territorio de la Capital Federal desea informar al público de que 78 sospechosos fueron arrestados luego del ataque al convoy del presidente y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas", aclaró Adeh.

Según declaró, los sospechosos atacaron con piedras y otros objetos peligrosos el convoy, lo que acabó por dañar a algunos agentes de seguridad y vehículos.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran como una multitud de personas se concentró en torno al dispositivo de seguridad presidencial que rodeaba la mezquita, momento en el que comenzaron a abuchear a Tinubu y a lanzar objetos contra los vehículos y los agentes.

En las imágenes se ve a algunos miembros de las fuerzas de seguridad retirándose mientras se cubren la cabeza, y a la multitud invadiendo el perímetro de seguridad una vez los coches oficiales abandonan el recinto.

El presidente nigeriano lanzó el pasado 24 de octubre la campaña para un segundo mandato, con una promesa de "prosperidad" tras las duras medidas económicas impuestas en los últimos años, que han generado fuertes protestas en el país.

La nación más poblada y productora de petrolero de África, con unos 244 millones de habitantes, se enfrenta a múltiples problemas en materia de seguridad como el bandidaje y los secuestros en el noroeste, la amenaza yihadista en el noreste y los enfrentamientos entre agricultores y pastores en el centro del país.

A esto se suma la deuda externa que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasará de 51.900 millones de dólares en 2025 a 72.600 millones en 2027.

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