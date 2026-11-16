"A la fecha, en lo que va del año, llevamos 61 homicidios intencionales. Valga la aclaración que ninguno de esos responsables (de los hechos) está pendiente de enfrentar a la Justicia, es decir que 61 (asesinatos) con cero impunidad", dijo Villatoro en una conferencia de prensa al ser consultado por EFE.

La Fiscalía General de la República (FGR) reporta, hasta agosto pasado, 49 homicidios de los que 20 se tratan de hechos atribuidos a "intolerancia familiar".

De acuerdo con estadísticas publicadas en la página web de la Fiscalía, esos 49 hechos son inferiores a los 54 registrados entre enero a agosto de 2025, lo que refleja una disminución de un 9,3 %.

El Salvador, que se encuentra desde hace cuatro años en un régimen de excepción contra las pandillas y que suspende garantías constitucionales a toda la población, cerró 2025 con 82 homicidios, un 28 % menos que los 114 registrados en el 2024, de acuerdo con los datos oficiales.

Sin embargo, las autoridades no registran como homicidios las muertes de supuestos delincuentes en tiroteos con las autoridades o cuando son abatidos por ciudadanos, tampoco las osamentas localizadas en fosas clandestinas ni las muertes en custodia estatal.

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El régimen de excepción fue aprobado por el oficialismo en la Asamblea Legislativa a petición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha dejado más de 93.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre unas 570 muertes de detenidos.

Según el Gobierno, el régimen de excepción ha impulsado la reducción de los homicidios y de la violencia de las pandillas.

El mandatario salvadoreño ha comparado esta medida con una quimioterapia con la que el "cáncer" de la violencia de las pandillas, a su juicio, está en "remisión".