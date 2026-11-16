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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:45

El superávit fiscal primario de Argentina crece el 134,4 % interanual en octubre de 2026

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Buenos Aires, 16 nov (EFE).- Argentina registró en octubre pasado un superávit fiscal primario de 1,9 billones de pesos (unos 1.226 millones de dólares), un 134,4 % más que en igual mes de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

Por EFE
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Este resultado supuso, además, una mejora respecto del superávit primario por 1,4 billones de pesos registrado en septiembre pasado.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, en octubre hubo un superávit financiero de 1,5 billones de pesos, desde un saldo positivo por 517.672 millones de pesos en el décimo mes de 2025.

El resultado financiero implicó además una mejora desde el saldo positivo de 977.173 millones de pesos de septiembre último.

En octubre, los ingresos totales registraron un incremento interanual del 31,2 %, por debajo del alza de la inflación del 33,1 % interanual en el décimo mes del año.

Por su parte, los gastos primarios del sector público nacional registraron un crecimiento del 23,6 % con respecto a octubre de 2025.

En los primeros diez meses del año, Argentina acumuló un superávit fiscal primario de 15,6 billones de pesos, un 24,9 % más que en igual periodo de 2025.

En tanto, el resultado financiero acumuló a octubre un saldo positivo de 4,89 billones de pesos, un 18,1 % más que en igual lapso del año anterior.

El superávit financiero logrado en los primeros diez meses del año equivale al 0,4 % del producto interior bruto (PIB), mientras que el resultado primario equivale al 1,4 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar tanto 2026 como 2027 con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,2 % del PIB.

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