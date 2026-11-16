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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 16:00

El Supremo rechaza solicitud de Trump para cancelar fondos a la Universidad de California

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Los Ángeles, 16 nov (EFE).- La Corte Suprema de EE.UU. rechazó este lunes una solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump para cancelar millonarias subvenciones a investigadores de la Universidad de California debido a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés) de la institución educativa.

Por EFE
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La Administración había recurrido a la máxima corte para que examinara el caso después de que el Noveno Circuito de Apelaciones dictaminara que las cancelaciones probablemente violaban la Primera Enmienda -de libertad de expresión, prensa y religión- e impidiera que el Ejecutivo cancelara la financiación.

La Casa Blanca ha impulsado recortes en los fondos asignados a las instituciones educativas que no hubieran cancelado todos los programas de DEI.

La Universidad de California Los Ángeles (UCLA) ha sido una de las instituciones del sistema de universidades públicas del Estado Dorado más afectadas por los recortes federales, con más de 600 millones de dólares que amenazaban ser retenidos, multas de 1.200 millones y la exigencia de que adoptara cambios en sus políticas DEI, según datos de Politico.

En agosto de 2025, el Gobierno de Trump recortó cientos de subvenciones a la UCLA en medio de sus denuncias de antisemitismo por permitir protestas a favor de Palestina.

Los investigadores afectados presentaron una demanda, argumentando que las decisiones los discriminaban por sus opiniones sobre diversidad o cambio climático.

Las cancelaciones se derivaron de la orden ejecutiva del presidente Trump de enero de 2025, que obligaba al Gobierno federal el cancelar todos los programas de DEI y que golpeó a varias universidades de élite.

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