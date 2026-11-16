El vicepresidente de El Salvador dice que la operación militar en Haití "es legítima"

El Salvador desplegó un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, tras la desaparición el 18 de octubre pasado de cuatro uniformados salvadoreños en una emboscada contra un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) -respaldada por la ONU- en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Esta operación, que el presidente Nayib Bukele presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que fuera una invasión, ha transcendido al combate a las pandillas haitianas.

"Lo que podemos afirmar es que la estrategia y el operativo (militar en Haití) tiene una sola finalidad, traer a nuestros cuatro compatriotas (…) no se trata de una invasión o una ocupación al territorio haitiano", sostuvo Ulloa este lunes -en una conferencia de prensa-.

En un principio "no era el objetivo ir a combatir a las pandillas, el objetivo era rescatar a nuestros compatriotas, que fueron secuestrados por las pandillas y tuvimos que intervenir las áreas de operaciones de estas pandillas, hemos limpiado áreas", afirmó el alto funcionario.

Hasta ahora se desconoce el paradero de los cuatro salvadoreños y al ser preguntado por EFE sobre el tema, el vicepresidente reiteró que "el objetivo sigue siendo rescatar" a esos connacionales.

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La operación se basa en "acuerdos bilaterales, que no se pueden dar a conocer, con las autoridades haitianas y no es una decisión unilateral de El Salvador", agregó.

El contingente militar salvadoreño saldrá de Haití "el día que encontremos a nuestros compatriotas (...) mientras vamos a continuar con la operación en coordinación con las autoridades de Haití y con todas las fuerzas del orden", aseveró Ulloa.

El "90 % del costo de la operación (en Haití) la está pagando el pueblo salvadoreño, sale de nuestro prepuesto, sale de los modestos recursos del pueblo, pero lo hacemos con el corazón en la mano, con la solidaridad de un pueblo que urge y que pide a gritos que se le ayude", asevero el vicepresidente sin precisar un monto.

De acuerdo con Ulloa, "la comunidad internacional ha invertido más de 22.000 millones de dólares desde que llegó la primera misión (a Haití) en 2006 hasta este período que está la última misión".

Entre tanto, el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que sostendrá una reunión con su homólogo de Haití, Patrick Pélissier, que se encuentra en El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que fue inaugurada este lunes.

"Es importante tener este tipo de reunión, especialmente por la coyuntura en Haití", señaló Villatoro en la conferencia de prensa junto al vicepresidente Ulloa.

El ministro de Justicia y Seguridad de Haití brindará el martes, a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, una ponencia denominada "Haití, un país en permanente construcción".

Las declaraciones de Villatoro y de Ulloa fueron brindadas tras la inauguración de la CIED 2026, un espacio internacional donde El Salvador "expone al mundo sus logros en materia de seguridad y su apuesta por lograr un milagro económico", según el vicepresidente.