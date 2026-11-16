Embajador de EEUU avisa a Bélgica de que inestabilidad política pone en riesgo inversión

"Los inversores comprometen capital donde la estabilidad política y de políticas es clara. La incertidumbre es lo único que puede poner en riesgo estos grandes planes", avisó White en un mensaje publicado en X.

Tras destacar que su equipo ha "TRABAJADO MUY DURO" en el último año para atraer una "inversión significativa" de su país a Bélgica, alertó de que en los últimos días ha recibido llamadas de "gran número de destacados directores ejecutivos estadounidenses" acerca de las negociaciones presupuestarias y cómo podrían desembocar en la caída del Gobierno.

"Los informes de que Bélgica podría quedarse sin un gobierno funcional, y las preguntas sobre cómo el país navegará sus desafíos presupuestarios, están comenzando a pesar en su confianza en las futuras inversiones, muchas de las cuales son significativas", comentó.

Así, dijo "suplicar a todas las partes en el Gobierno federal a que trabajen constructivamente juntas" con De Wever, y sus ministros que "están realizando un trabajo notable", para llegar a un acuerdo.

"Esta crisis y sus riesgos de inversión para EE. UU. me obligan a hacer esta importante declaración públicamente, en esta coyuntura crítica hoy", concluyó.

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El rey Felipe de los belgas decidió este lunes dar una semana más a De Wever para seguir las negociaciones para pactar el presupuesto de 2027, después de que los diez días extra que le concedió para hallar un acuerdo con su coalición expiraran esta mañana sin un consenso.

De Wever transmitió al rey que las negociaciones presupuestarias "estaban siendo difíciles" y que aún no había "logrado conciliar las posiciones divergentes dentro de su coalición", en la que, además del partido nacionalista flamenco N-VA del primer ministro, están los liberales francófonos del Movimiento Reformista (MR) y de Les Engagés, el Partido Demócrata Cristiano y Flamenco (CD&V) y los socialistas flamencos de Vooruit.

No obstante, prosigue el comunicado, el primer ministro trasladó al rey que "la voluntad de encontrar soluciones seguía intacta".

De Wever presentó el 2 de noviembre su renuncia al rey ante el fracaso de las conversaciones para pactar el presupuesto de 2027 y una senda de ajuste que prevé un recorte de 10.000 millones de euros hasta 2029 para reconducir las finanzas públicas del país, que tiene un déficit del 5,3 % y un ratio de deuda del 110,2 % del PIB.