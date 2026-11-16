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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:35

Emiratos y Venezuela abordan en Abu Dabi oportunidades de cooperación e inversión

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Dubái, 16 nov (EFE).- El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abordaron este lunes en Abu Dabi vías para reforzar la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico, de inversión, desarrollo y energías renovables, según informó la agencia oficial emiratí WAM.

Por EFE
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Durante un encuentro, ambas partes reafirmaron su compromiso de impulsar las relaciones entre los dos países y ampliar la cooperación en sectores de interés común, con el objetivo de favorecer sus respectivas prioridades de desarrollo y promover una prosperidad sostenible.

Rodríguez participó en una mesa de negocios entre Venezuela y Emiratos, en la que las delegaciones de ambos países examinaron las perspectivas que ofrece el país latinoamericano al capital extranjero, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia venezolana.

En esa reunión, el equipo ministerial venezolano presentó "las potencialidades del país en sectores estratégicos como economía, energía, turismo y conectividad aérea", con vistas a establecer nuevas alianzas y promover proyectos conjuntos.

La delegación venezolana defendió que este acercamiento constituye una oportunidad para impulsar el "desarrollo productivo de ambas naciones" y refleja la confianza en la recuperación económica de Venezuela.

La visita a Emiratos se enmarca en la gira de contactos de Rodríguez por países árabes para fortalecer los vínculos económicos y diplomáticos de Venezuela, después de sus recientes reuniones en Turquía y Catar, donde también abordó oportunidades de cooperación e inversión.

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