Según informaron este lunes fuentes ministeriales, Grande-Marlaska ha instado también la modificación del reglamento que regula el funcionamiento de Frontex para "flexibilizar y facilitar los despliegues en terceros países".

El presidente regional de las islas Canarias (Atlántico) anunció que este martes exigirá a la Comisión Interministerial de Migraciones que acredite que el Ejecutivo ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Senegal y Gambia, de donde proceden las numerosas barcazas llenas de inmigrantes que llegan desde hace varias semanas a la pequeña isla de El Hierro procedentes del continente africano.

Clavijo considera que, la situación, "lejos de mejorar, ha empeorado" los últimos días respecto de este fuerte repunte migratorio.

Las Canarias recibieron 11.037 inmigrantes irregulares la primera quincena de noviembre, según datos del Ministerio del Interior, mayoritariamente El Hierro.

Las mismas fuentes citadas apuntan a que el Ministerio del Interior aplica desde hace años "una política migratoria preventiva, basada en la cooperación con los países de origen y tránsito en la lucha contra las redes de trata y tráfico de personas".

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Hay agentes de seguridad españoles que trabajan con diversos medios terrestres y aéreos en las costas africanas, en concreto en Mauritania y Senegal.

La agencia Frontex cuenta con personal desplegado en Canarias, en la región peninsular española de Andalucía y el puerto norteafricano de Ceuta.