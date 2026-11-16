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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:55

Estonia protesta contra intento de sabotaje atribuido a Rusia

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Riga, 16 de noviembre (EFE) – Estonia convocó este lunes al encargado de negocios ruso para condenar un acto de sabotaje perpetrado el fin de semana contra la empresa de defensa estonia Threod Systems, que según el Servicio de Seguridad Interna de Estonia (Kapo) fue organizado por la agencia de inteligencia militar rusa, GRU.

Por EFE
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En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia expresó su "enérgica condena al intento de incendio provocado contra la empresa de defensa Threod Systems la noche del sábado".

La empresa fabrica aeronaves no tripuladas o drones, que suministra a los aliados de la OTAN y a Ucrania.

"Las actividades hostiles de Rusia también tienen un coste. Nos estamos preparando para cerrar todos los pasos fronterizos terrestres entre Estonia y Rusia a vehículos y peatones a partir del 1 de diciembre", dijo el ministro estonio de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, en declaraciones que cita el comunicado.

El cierre de la frontera debe ser aprobado oficialmente por el gobierno estonio en su reunión del jueves.

Ocho ciudadanos letones fueron detenidos el sábado tras intentar provocar un incendio en el edificio de Threod Systems, que causó relativamente pocos daños, ya que los saboteadores fueron descubiertos por el personal de seguridad de la empresa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "no ha logrado los objetivos de su guerra de agresión contra Ucrania y ahora busca cada vez más sembrar incertidumbre entre los aliados de Ucrania. Mediante diversos actos de sabotaje, Rusia pretende infundir miedo, dividir nuestras sociedades y desviar la atención del apoyo a Ucrania", añadió Tsahkna.

En el comunicado también se condenan "enérgicamente los extensos ataques con drones y misiles perpetrados por Rusia contra Ucrania en las últimas semanas".

“Tan solo en la última semana, Rusia ha lanzado más de 2.300 drones contra Ucrania. Los principales objetivos de estos ataques han sido infraestructuras civiles, incluyendo infraestructuras críticas, hospitales, instituciones educativas, centros comerciales, edificios residenciales, almacenes y puertos. En tan solo la última semana, 55 personas han muerto y 371 han resultado heridas”, según el ministerio estonio de Exteriores.

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