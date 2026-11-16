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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:40

Ex consejero de Biden: “Los latinos están desesperados con política migratoria de Trump”

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Madrid, 16 nov (EFE).- “Los latinos están desesperados con la política migratoria de (Donald) Trump”, aunque “su principal preocupación sigue siendo la economía”, dijo este lunes a EFE en Madrid el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Eric Sigmon.

Por EFE
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Sigmon, que ocupó ese cargo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden, intervino en una mesa redonda organizada por el Real Instituto Elcano sobre el futuro de EEUU tras las elecciones de medio mandato celebradas este mes, que consagraron la victoria de los demócratas sobre los republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Las encuestas a votantes latinos son “claras” con respecto a que “el coste de la vida y la inflación son su prioridad, más incluso que la inmigración”, aseguró a EFE.

“La mayoría de latinos votó en 2024 a los republicanos porque pensaron que mejoraría la economía, pero lo que han visto es que sus vidas han empeorado”, argumentó Sigmon.

Además, “muchos pensaban que las políticas de seguridad fronteriza solo iban a afectar a los delincuentes e ilegales, pero lo que han visto es que las detenciones y deportaciones también se ha dado en personas que llevaban mucho tiempo en el país”, añadió.

A su juicio, “el futuro de los demócratas pasa por resolver los asuntos económicos del país”.

Por su parte, Federico Steinberg, investigador principal de Elcano, sostuvo durante la mesa redonda que “el conjunto de la ciudadanía se ha sentido muy incómoda con la forma de actuación" del Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

Durante el coloquio también se analizaron las claves que marcaron la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, entre ellas el malestar económico, el incremento en el coste de la vida y la guerra con Irán, que “muchos ciudadanos percibieron como innecesaria”, remarcó Steinberg.

Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas de Elcano, aseguró que “muchos americanos han votado contra la manera de gobernar de Trump”, pero recordó que “el Partido Republicano sigue siendo muy homogéneo, organizado y con mucho poder económico”.

Sobre los desafíos de cara a las elecciones de 2028, Sigmon concluyó que “los demócratas tienen que encontrar un equilibrio entre los radicales y los moderados”, y ofrecer “una alternativa que vaya más allá del antitrumpismo”.

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