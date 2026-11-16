En una rueda de prensa, el partido de López Aliaga informó que ha presentado un recurso que pide la revocación de la decisión del JNE que impide la juramentación de su líder, a pesar de que Renovación Popular ganó las elecciones municipales de Lima y el exalcalde postuló como primer regidor (vicealcalde), ante la renuncia de su candidato titular a la alcaldía.

Aunque el fallo del JNE es de última instancia y definitivo, formulará una reconsideración de la medida, una acción de amparo y una acusación constitucional contra el pleno del JNE que decidió rechazar la entrega de credenciales de alcaldes a los candidatos que usaron la misma estrategia para reelegirse de manera encubierta.

López Aliaga fue elegido alcalde de Lima para el periodo 2023-2026, pero el año pasado renunció al cargo para ser candidato presidencial, donde estuvo cerca de pasar a segunda vuelta pero resultó elegido senador, cargo al que también renunció para tentar nuevamente la alcaldía de Lima de forma encubierta mediante la renuncia del candidato titular del partido.

En declaraciones a la prensa, el exalcalde, conocido popularmente con apelativo de Porky por su similitud con el personaje animado de los Looney Tunes, dijo que van a pedir el respeto a la ley orgánica municipal, al considerar que tiene "todo el marco jurídico" a su favor, y que lo más importante es que "tenemos el apoyo del pueblo".

"Por encima de la Constitución, está la voluntad popular, no hay mucho más que hablar", señaló.

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El líder político ultraderechista agregó que lo que existe es "un veto" contra él y su partido, y acusó a los órganos electorales de ejercer "una dictadura electoral" y "un sistema corrupto de opresión". "Lo que se está consumando es un ataque de todos contra Porky", sentenció.

El partido de López Aliaga obtuvo 1.554.928 votos válidos, que suponen el 27,68 % de la votación frente al partido derechista Avanza País, que postuló al también exalcalde del distrito de Magdalena Francis Allison, que recibió el 26,81 % del sufragio que equivalen a 1.505.835 votos.

Al no poder ser proclamado alcalde nuevamente, ese cargo debe quedar en manos de Jeanette Alonzo, que ocupaba el número tres en la lista del partido Renovación Popular en las elecciones municipales.

"Si el JNE mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré el compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley", dijo Alonzo en la misma rueda de prensa.

"Me siento preparada para dirigir la ciudad de Lima. Vamos a trabajar por los más vulnerables", manifestó la virtual alcaldesa de la capital peruana.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de la organización y cómputo de la votación, recordó la resolución emitida recientemente por el Jurado Nacional de Elecciones que estableció que no habrá reelección en el ámbito de las elecciones subnacionales, criterio fijado en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú.