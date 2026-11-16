Serrano, que ocupó el cargo de cónsul general de Honduras en la sede diplomática de Atlanta, en el estado de Georgia, desde julio de 2022 hasta marzo de 2026, fue detenida en esa ciudad y acusada de al menos tres cargos que incluyen conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés).

Los dos hijos de Serrano, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, ambos residentes en Suwanee, una comunidad al noreste de Atlanta, fueron detenidos en medio de la investigación, así como Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del Consulado de Honduras.

A Serrano y sus cómplices se les acusa de llevar a cabo un esquema delictivo en el que exigieron y recibieron sobornos de manera corrupta. A cambio, permitían que los clientes de Consular Services Company, una empresa con sede en Tennessee, obtuvieran citas para recibir servicios en el Consulado.

Además, la excónsul facilitaba el acceso a citas en el consulado, permitiendo así que los clientes de dicha empresa pudieran asistir a las gestiones necesarias para obtener pasaportes, documentos de identidad y otros servicios.

La exdiplomática dio instrucciones a terceros —entre ellos, Castellanos— para que coordinaran directamente con personas vinculadas a Consular Services Company, asegurándose de que los clientes de la empresa pudieran ingresar al consulado una vez efectuado el pago de los sobornos, según documentos judiciales.

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El esquema se habría desarrollado al menos desde agosto de 2024 hasta marzo de 2026, indicó el DOJ.

"Los diplomáticos extranjeros que operan en nuestro país no pueden aprovechar su poder para extorsionar y obtener sobornos de personas inocentes", afirmó en un comunicado el fiscal federal Theodore S. Hertzberg, del Distrito Norte de Georgia.

Al referirse a las acusaciones contra la excónsul, el fiscal advirtió que su oficina “procesará con rigor" cualquier acto de soborno que ocurra, sin importar cuán alto sea el cargo que ocupe el responsable.