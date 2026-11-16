Filipinas aguarda la visita de Trump entre protestas y tensiones con China

Después de nueve años sin pisar el archipiélago, Trump llegará a Manila el martes con una agenda a su medida y con la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a punto de terminar en la capital filipina.

Una visita que se perfila como el broche de oro de la presidencia rotatoria de Filipinas para esta cumbre del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental, y que reúne hasta el martes a una veintena de líderes.

Programada para otras fechas, la cumbre anual de la ASEAN fue retrasada varios días ante la posible visita del mandatario, que ya tenía previsto viajar al continente asiático para su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzen.

Pese a que el mandatario no llegará a pasar 24 horas en Filipinas, su viaje se prevé productivo, con una reunión especial con los países del bloque una vez concluida la cumbre, y otra con los líderes del QUAD, coalición formada por Estados Unidos, Japón, India y Australia, que no se reúne desde 2024 y con la que el mandatario quiere reforzar su imagen antes de su viaje a China.

"La visita fortalece la posición de Washington y del presidente Trump cuando se enfrente al presidente Xi Jinping" y al mandatario ruso, Vladímir Putin -con quienes se verá el jueves en Shenzhen- explicó a EFE Renato Cruz De Castro, catedrático de la Universidad De La Salle de Manila especializado en Relaciones Internacionales.

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Trump espera a su paso por Manila cerrar tratos y realizar inversiones estratégicas en sectores como la aviación, defensa, energía y tecnología, que ayuden a potenciar la seguridad del país y sus relaciones en el Indo-Pacífico de cara al exterior, según publica en exclusiva el diario Financial Times.

Bajo el marco del 80 aniversario de sus relaciones diplomáticas y con un tratado de mutua defensa de varias décadas, Manila y Washington llegan a la cumbre con unas relaciones fortalecidas tras varios acuerdos militares y de seguridad en los últimos años, que han potenciado su relación, la más antigua del Sudeste Asiático en materia de defensa.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en defensa con Estados Unidos, giro que ha coincidido además con un aumento de los roces diplomáticos con China por territorios en disputa en el mar de China Meridional.

En los últimos años, las fuerzas armadas de ambos países han aumentado su participación en ejercicios como las maniobras anuales Balikatan, y otros acuerdos que han aumentado el acceso a bases militares del archipiélago y el intercambio de recursos entre las dos naciones.

Pese a la expectación de la visita y los posibles acuerdos del mandatario en el archipiélago, proclive a las buenas relaciones con EE. UU., su visita también ha sido recibida con algunas protestas en Manila, con más de 200 detenciones en las últimas horas, según informó hoy la Policía capitalina. EFE