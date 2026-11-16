Fiscalía belga examina papel de la ministra de Justicia en una adjudicación bajo sospecha

Los diarios 'Le Soir' y 'De Standaard' han adelantado esta información, confirmada después a la agencia Belga por el Ministerio Público, que señaló que el procedimiento no prejuzga en ningún caso una eventual responsabilidad penal de la ministra.

Verlinden, del partido democristiano flamenco CD&V, fue ministra del Interior en la pasada legislatura y bajo su liderazgo de dicho departamento firmó el contrato público adjudicado a la consultora informática Sopra Steria para poner en marcha un proyecto de digitalización de los servicios policiales, conocido como I-Police.

Su sucesor al frente de la cartera de Interior, Bernard Quintin, del liberal francófono MR, puso fin al proyecto por falta de resultados.

Previamente, la Fiscalía de Bruselas ya había abierto una investigación judicial por posibles delitos de malversación de fondos públicos y conflicto de intereses.

Esta noticia llega en un momento de tensión especial para el Gobierno belga que lidera el conservador flamenco Bart de Wever, de la formación nacionalista N-VA, por las dificultades en el seno de la coalición para sacar adelante el presupuesto de 2027.

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De hecho, el rey Felipe decidió este lunes dar una semana más a De Wever para seguir las negociaciones para pactar las cuentas del próximo ejercicio, después de que los diez días extra que le concedió para hallar un acuerdo con su coalición expiraran esta mañana sin un consenso.

El Gobierno está formado, además de por la N-VA, por los liberales francófonos del Movimiento Reformista (MR) y de Les Engagés, el Partido Demócrata Cristiano y Flamenco (CD&V) y los socialistas flamencos de Vooruit.