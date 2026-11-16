El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, explicó en una rueda de prensa en la ciudad costera de Nazaré (unos 120 kilómetros al norte de Lisboa) que el objetivo principal es "acelerar hasta el final de la legislatura", en 2029, la estrategia asociada a los recursos marítimos, siendo este un programa que será sometido a consulta pública.

Dicha estrategia, añadió, incluirá la "vertiente económica" más tradicional, potenciando la pesca y el turismo, y "nuevas oportunidades", como transición energética y la biotecnología.

"El mar tiene un valor económico enorme y también un valor de seguridad multidimensional", agregó el responsable, quien ejemplificó que este último punto afecta a cuestiones como el narcotráfico, la criminalidad económica y financiera, la seguridad alimentaria y la seguridad externa.

El ministro de Agricultura y Mar, José Manuel Fernandes, explicó por su parte que más de un tercio de la financiación provendrá del programa Mar 2030, financiado por el Fondo Europeo de Asuntos Marítimos, Pescas y Acuicultura (Feampa) para Portugal.

En un comunicado, el Ejecutivo precisó que estas medidas estarán divididas en seis ejes, incluyendo la recientemente anunciada creación de la reserva marina Rei Dom Carlos, que abarca la protección de 173.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico.

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El plan incluye el refuerzo nacional de cables submarinos, con una inversión superior a 190 millones de euros, para reforzar la conectividad y resiliencia de las conexiones entre Portugal peninsular y los archipiélagos de Azores y Madeira.

Asimismo, se va a abrir un concurso de 20 millones de euros para la investigación y la innovación en las ciencias del océano, se impulsará un programa de prácticas profesionales remuneradas en embarcaciones de pesca para reforzar el relevo generacional y se buscará simplificar la burocracia, entre otros temas.