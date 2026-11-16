El ministro de Gobernación (Interior) guatemalteco, Marco Villeda, indicó en una rueda de prensa en Zacapa que el objetivo de los operativos en la región es "garantizar la tranquilidad y la paz" de la población local y que puedan desarrollar sus actividades con "total" normalidad.

"El estado de sitio está pensado y programado para combatir a los grupos criminales. No va en contra de reprimir a la población honrada", dijo a periodistas.

Villeda estuvo acompañado en su visita a Zacapa por el ministro de la Defensa, Henry Saenz, quien detalló que "ya hay puestos de registro" en lugares "estratégicos", al igual que patrullajes por parte del Ejército guatemalteco.

El ministro de Gobernación recalcó que están "concentrando una enorme cantidad de recursos" para garantizar la seguridad en ambos departamentos.

El estado de sitio fue decretado por 30 días el sábado pasado por el Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, luego de que diversos ataques armados registrados desde finales de septiembre pasado dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.

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Hasta el momento, los atentados, incluido el de Portillo, no han sido aclarados por las autoridades y se encuentran bajo investigación del Ministerio Público (Fiscalía).

La medida implementada por el Gobierno suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación, de reunión y la exigencia de mandamiento judicial para realizar detenciones y allanamientos, entre otras normativas.

Las autoridades locales y agencias internacionales señalan a estructuras vinculadas al narcotráfico de disputar el control territorial y de las rutas del transporte de drogas en las provincias hoy bajo estado de excepción.