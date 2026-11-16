Iberia celebra "ocho décadas conectando familias" con la ruta Madrid-Buenos Aires

"Muchos latinoamericanos, no solamente argentinos, tenemos nuestras familias divididas entre los dos orígenes", dijo ante un auditorio lleno la directora comercial de Iberia para América Latina, Marina Colunga, quien es argentina y reside en Madrid.

En el evento 'Buenos Aires-Madrid: ocho décadas acercando personas, culturas y oportunidades' organizado por Iberia en colaboración con la Agencia EFE, la directiva recordó como en 1946, un vuelo realizado a bordo de un Douglas DC-4 que duró 36 horas e incluyó tres paradas técnicas -Villa Cisneros, Natal y Río de Janeiro- marcó “un antes y un después” en la relación comercial y de cercanía entre ambos países.

Colunga señaló que actualmente unos 2.100 pasajeros utilizan cada día el puente aéreo entre ambas ciudades y destacó su impacto en la actividad económica.

“La industria aérea permite expandir horizontes, abre mercados tanto de argentinos hacia Europa como de Europa hacia Argentina”, aseguró.

“Para nosotros, ochenta años de conectividad no significa solo transportar personas o mercancías, significa trasladar ilusiones, conectar familias, expandir el talento. Son ocho décadas conectando familias”, afirmó en este sentido el director corporativo de Iberia, Juan Cierco.

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El embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui, definió a Iberia como “una embajada volante” que ha contribuido a transmitir las fortalezas de España por el mundo.

“Para los españoles, Iberia es mucho más que una compañía aérea, es un símbolo”, afirmó el diplomático, quien destacó el papel de la aerolínea como uno de los principales puentes de conexión entre ambos países y sus familias.

También participaron del panel dedicado a los lazos económicos y turísticos entre Argentina y España el consejero de Turismo de la Embajada española, Felipe Formariz; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, y el CEO global de Assist Card, Carlos Stefani.

El panel fue moderado por la delegada de EFE en Argentina, Esther Rebollo.

Por su parte, Díaz Gilligan indicó que España es el principal mercado turístico de Buenos Aires fuera de América y que la ciudad recibe cerca de 140.000 visitantes españoles al año, casi el doble que el siguiente mercado europeo, Italia.

El funcionario también destacó que Argentina es el segundo país emisor de turistas hacia España desde América Latina, con más de 820.000 viajeros el año pasado y un gasto superior a los 2.000 millones de euros.