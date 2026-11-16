Intentos de países europeos de constituir centros de deportación extracomunitarios

La ley, aprobada el pasado 1 de octubre y celebrada por la Comisión Europea, que sigue el llamado ‘modelo Albania’ de la primera ministra, Giorgia Meloni, contó con el único voto en contra de España y con la abstención de Bélgica.

Los controvertidos centros para extraditar inmigrantes desde Albania que abrió hace dos años Meloni han servido de modelo para el Pacto de Asilo e Inmigración europeo.

La firma del acuerdo italiano fue en noviembre de 2023 y el objetivo era trasladar a estas instalaciones en los pueblos de Gjiader y Shengjin (Albania) a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo para procesar desde ahí las peticiones de asilo. Los jueces italianos frenaron la iniciativa.

Anteriormente, en 2016, la Unión Europea y Turquía establecieron mecanismos de devolución desde las islas griegas a Turquía y financiación europea para la atención de refugiados en territorio turco.

En este caso, la Unión Europea daba a Turquía un papel central en la contención de los flujos migratorios hacia Europa, mientras la UE ofrecía financiación, cooperación política y determinadas vías legales de reasentamiento de refugiados, que procedían principalmente de Siria.

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Dinamarca, que no forma parte de la política común de la Unión Europea (UE) en materia de justicia e inmigración, ha impulsado una línea dura desde hace dos décadas y fue uno de los primeros países europeos en plantear el traslado de solicitantes de asilo a terceros países.

En junio de 2021, su Parlamento aprobó una ley que permitía llevar a cabo estos traslados y el gobierno socialdemócrata danés firmó un memorando inicial con Ruanda para establecer allí estas instalaciones, aunque la ejecución se frenó posteriormente para priorizar una estrategia conjunta con otros socios europeos.

Por su parte, en mayo de 2025, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó (en una visita en Albania) que el Reino Unido había mantenido conversaciones con otros países para establecer allí “centros de retorno” para solicitantes de asilo cuyos expedientes hubiesen sido rechazados.

Previamente, el Gobierno británico de Boris Johnson había anunciado un acuerdo con Ruanda en 2022 para enviar allí a inmigrantes pero el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan por el riesgo de que los inmigrantes fueran afincados en países donde pudieran ser perseguidos. Rishi Sunak también intentó implementar un plan de deportaciones a Ruanda.