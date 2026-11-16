Irak ordena a Ejército ingresar en bastión de milicia ante trama de contrabando de crudo

El portavoz del Gobierno de Irak, Haider al Aboudi, dijo a la agencia de noticias oficial iraquí INA que esta medida es "habitual" para la gestión de las ciudades del país árabe, que es el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP, e insistió en que la seguridad de esa zona "recae en las fuerzas legalmente autorizadas".

El sábado, las autoridades iraquíes confirmaron una trama de contrabando de petróleo en Jurf al Sajar, en el norte de la provincia de Babilonia y bajo control de Kataib Hizbulá desde que la liberaron del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en 2014.

Ante esta situación, el primer ministro también ordenó impedir "cualquier señal o indicio de que camiones cisterna que transporten petróleo o derivados abandonen la zona", al tiempo que dio un plazo a esta milicia alineada con Irán para retirarse de Jurf al Sajar "próximamente", de acuerdo con el portavoz.

Fuentes cercanas a las conversaciones afirmaron a EFE bajo condición de anonimato que el Ejército iraquí ingresará en la zona el próximo sábado si Kataib Hizbulá no cumple con el plazo establecido, que expira el viernes, mientras que el exprimer ministro Nuri al Maliki trata de persuadir a la milicia para que se retire cuanto antes.

En caso de una negativa, el Ejército iraquí establecerá un "control total" de Jurf al Sajar y el Servicio Antiterrorista también participará en una operación de despliegue a gran escala, que incluirá el registro y peinado de la zona, algo que se produciría por primera vez desde 2014 y que podría enfrentar al grupo con el Gobierno.

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Kataib Hizbulá emitió el domingo un comunicado en el que acusó al Gobierno iraquí de "fabricar mentiras" sobre contrabando de petróleo en la zona para presionar a la milicia a que acepte las condiciones para su desarme, en medio del controvertido proceso del Ejército iraquí para garantizar el monopolio estatal de las armas.

La milicia, la más poderosa de todo Irak, ha acusado a Al Zaidi de sucumbir a las exigencias de Estados Unidos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) para que el grupo -considerado terrorista por Washington- abandone las armas, mientras Bagdad insiste en que el proceso de desarme culminará a mediados de 2027.

Las tensiones entre el Gobierno iraquí y las milicias estallaron en el marco de la guerra de Irán, en la que estos grupos iraquíes intervinieron en favor de Teherán con ataques contra países árabes del golfo Pérsico que fueron respondidos con bombardeos estadounidenses y saudíes en suelo iraquí a finales de julio.

Estas facciones forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una amalgama de milicias de distinto signo pero esencialmente chiíes y cercanas a Irán que fue formada para combatir a Estado Islámico, pero que ha mantenido su influencia tras la derrota de los yihadistas en 2017.