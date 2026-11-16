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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:40

Irán reclama desde Pakistán una alianza energética regional ante los efectos de la guerra

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Islamabad, 16 nov (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, reclamó este lunes desde Pakistán la creación de un mecanismo regional de cooperación energética para garantizar el suministro de combustible frente a las consecuencias de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel, que ha afectado a dos rutas estratégicas para el comercio mundial.

Por EFE
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"Nuestra región necesita no solo un marco de seguridad independiente, sino también un mecanismo energético regional fiable y sostenible para salvaguardar los flujos de energía (...) y mejorar la resiliencia colectiva frente a las conmociones y perturbaciones geopolíticas”, dijo Araqchí, según la embajada iraní en Pakistán.

La petición de Araqchí se produjo durante la reunión del Consejo de Ministros de la Organización de Cooperación Económica (OCE), celebrada en Islamabad.

El jefe de la diplomacia iraní también pidió un acuerdo comercial regional más amplio y operativo para fortalecer los intercambios entre los miembros de la OCE, según la transcripción de su discurso facilitada por la Embajada de Irán en Pakistán.

"Irán ha mantenido su compromiso con el diálogo diplomático y las soluciones pacíficas (...) Lamentablemente, Estados Unidos eligió un camino completamente diferente”, dijo el alto cargo iraní,.

Araqchí sostuvo que Teherán ha mantenido su compromiso con el diálogo y las soluciones pacíficas, pero acusó a Estados Unidos de optar por la agresión, las amenazas y los bloqueos económicos.

"Las medidas defensivas legítimas de Irán están dirigidas exclusivamente a los objetivos y bases militares de los agresores y no deben interpretarse en modo alguno como acciones contra los pueblos o gobiernos de los países vecinos", dijo Araqchí.

La OEC es un bloque regional cuyos miembros incluyen a Irán, Pakistán, Turquía y varios estados de Asia Central. Su Consejo de Ministros es el principal órgano de formulación de políticas de la organización.

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