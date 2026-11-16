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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:35

Israel dice que 3 de los muertos en ataque a hospital Naser de Gaza eran miembros de Hamás

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Jerusalén, 16 nov (EFE).- El Ejército israelí y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior) aseguraron este lunes que entre los muertos en el bombardeo del pasado jueves contra el hospital Naser de Jan Yunis (sur de Gaza) había tres miembros del brazo armado de Hamás, uno de ellos supuestamente implicado en el secuestro de la israelí Adina Moshe el 7 de octubre de 2023.

Por EFE
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Según un comunicado conjunto de ambos organismos, el ataque alcanzó una sala y una planta del hospital que Hamás usaba como "centro de mando militar", desde donde operaban "altos mandos militares" del grupo y a las que los civiles no tenían acceso.

El Ejército identificó a los fallecidos como Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, al que atribuye el liderazgo de una célula que participó en el secuestro de Moshe; Jaled Osama Abu Anza, jefe de enlace del departamento de operaciones de la inteligencia militar de Hamás, y Mohamed Nafed Abu Awad, miembro de la fuerza de élite Nujba de la Brigada de Jan Yunis.

Israel aseguró que, antes del ataque, advirtió en "múltiples ocasiones" de que debía cesar la actividad militar en el hospital y que actuó "de acuerdo con el derecho internacional". Como prueba, difundió una fotografía que, según el Ejército, muestra a Abu Zarifa durante el secuestro de Moshe, que fue liberada en noviembre de 2023.

El bombardeo contra el edificio Al Yasín, dentro del complejo médico, mató a siete personas, entre ellas un niño de 13 años y un médico, según fuentes sanitarias gazatíes.

El Ejército había afirmado inicialmente que el objetivo del ataque era Mohamed Abu Ismail, al que atribuye el puesto de comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, pero el comunicado de este lunes no lo menciona y su muerte sigue sin confirmarse.

Diecisiete países árabes y musulmanes, entre ellos Egipto, Catar, Arabia Saudí, Turquía y Jordania, condenaron el sábado "en los términos más enérgicos" el ataque, que según dijeron vulnera el derecho internacional humanitario, "que otorga una protección especial a las instalaciones médicas y a los trabajadores sanitarios".

Gaza se encuentra bajo un alto el fuego desde octubre de 2025, durante el cual el Ejército israelí ha matado a 1.647 personas, según datos actualizados este lunes por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

La misma fuente añade que, desde que empezó la guerra en octubre de 2023, 74.699 palestinos de Gaza han muerto a manos del Ejército israelí.

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