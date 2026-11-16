Israel lanza cientos de panfletos sobre Gaza con cigarros y café para captar a informantes

"Querida gente de Deir al Balah, a pesar de todas las dificultades, existe la esperanza de un mañana mejor. El futuro está en tus manos, ¡y el tiempo no espera a nadie!", podía leerse en los folletos que cayeron sobre Deir al Balah y Al Bureij y donde se incluye un número de teléfono para contactar con las FDI.

En el caso de la ciudad de Gaza, el texto rezaba: "¿Trabajas para alguno de los servicios de seguridad en Gaza? Únete a nosotros y cambia tu vida" junto con los rostros tachados con una cruz en rojo de 18 supuestos miembros de Hamás asesinados anteriormente por Israel.

Además, en la ciudad de Gaza y Deir al Balah, los panfletos iban acompañadas de cigarrillos, y en Al Bureij contenían sobres de café.

No es la primera vez que Israel deja caer folletos pidiendo información a los gazatíes sobre Hamás. De hecho, ha ocurrido puntualmente cada tres o cuatro meses, dependiendo del momento, desde octubre de 2023.

El episodio más reciente se produjo hace apenas tres semanas en la zona de Yabalia de la gobernación del norte de Gaza.

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La población local reaccionó este lunes a estos lanzamientos con "humor" porque la entrada de cigarrillos desde el exterior está prohibida en el enclave palestino desde octubre de 2023 y porque el precio de un mechero puede rondar actualmente los 40 dólares y escasean en la Franja, detallaron a EFE residentes gazatíes.

El Ejército israelí no respondió a la petición de información adicional al respecto por parte de EFE.

El 11 de agosto de 2024, Israel ya lanzó octavillas con cigarrillos sobre los campamentos de desplazados de Mawasi, al oeste Jan Yunis (sur de la Franja), donde podía leerse: "Hamás está quemando Gaza" y "Fumar es peligroso, pero Hamás lo es aún más. ¿Quieres más (cigarrillos)? Llámanos".

Hamás reaccionó entonces asegurando que se trataba de una técnica de "guerra psicológica" utilizada por las FDI.

Mientas tanto, Gaza se encuentra bajo un supuesto alto el fuego desde octubre de 2025, durante el cual el Ejército israelí ha matado a 1.647 personas, según datos actualizados este lunes por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

La misma fuente añade que, desde que empezó la guerra en octubre de 2023, 74.699 palestinos de Gaza han muerto a manos del Ejército israelí.