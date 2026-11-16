Japonesa Toyota ratifica millonaria inversión para construir una nueva planta en Argentina

"La planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y se prevé que comience a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma", indicó la Presidencia argentina en un comunicado.

La nueva planta será construida en la localidad bonaerense de Zárate, donde Toyota ya posee un complejo de producción de vehículos.

"La nueva instalación complementará las líneas del complejo de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace", indica el comunicado.

El plan de inversión fue presentado este lunes por directivos de Toyota en una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, con Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El pasado 22 de octubre el Gobierno de Argentina admitió el proyecto de Toyota al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que concede beneficios impositivos y fiscales, entre otros.

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Toyota concentra el 50 % de las exportaciones de vehículos fabricados en Argentina.