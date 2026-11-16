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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:50

Juez a cargo de la causa de Santiago Peña en Paraguay se inhibe por motivos familiares

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Asunción, 16 nov (EFE).- El juez paraguayo Humberto Otazú, a cargo de la causa contra el expresidente Santiago Peña por la intervención de Ueno Bank, anunció este lunes que se inhibe del proceso por motivos familiares relacionados con el exdirectivo del Banco Central Marco Aurelio González, también imputado en la investigación.

Por EFE
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En una comunicación remitida al Poder Judicial y difundida por medios locales, el juez de garantías especializado en delitos económicos Humberto Otazú atribuyó su decisión a la imputación del exdirectivo del Banco Central del Paraguay (BCP) Marco Aurelio González, un asunto que, según dijo a Radio Monumental, es “muy particular y muy puntual”.

González, ex procurador general de la república, es uno de los tres integrantes del Directorio del BCP que renunciaron tras anunciar el proceso de resolución contra Ueno Bank.

“La prima hermana de mi señora —argumentó el juez— está casada con el hermano del señor Marco Aurelio. Entonces, eso puede arrojar dudas sobre mi actuar y yo no puedo permitir que mi credibilidad quede en juego, porque eso es lo que tengo como abogado, como profesional”.

Además, el magistrado pidió en el escrito que el proceso se remita al Juzgado Penal de Delitos Económicos del Segundo Turno.

Otazú aclaró que se aparta del proceso específico contra Peña, que abarca a actuales y antiguos funcionarios. Todos han sido imputados dentro de las investigaciones de la Fiscalía por la intervención de Ueno, un banco que recibió millonarios fondos de entidades públicas durante la gestión del exgobernante.

Peña fue acusado formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La imputación en su contra fue ampliada el pasado viernes, al ser señalado de supuesta asociación criminal.

También fueron acusados de asociación criminal, entre otros presuntos delitos, el exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, y el superintendente de bancos de Paraguay, Holger Insfrán.

De igual manera, fueron imputados los exintegrantes del directorio de la entidad emisora Liana Caballero, Miguel Mora y González.

Este domingo, el gerente de la Unidad Jurídica del BCP, Aldo Rodríguez, se entregó a las autoridades luego de que la Fiscalía librara una orden de captura en su contra.

Por este caso han sido acusadas otras 27 personas en una causa aparte, entre ellas siete exdirectivos de la entidad financiera y empresas asociadas que permanecen en prisión preventiva y dos ejecutivas bajo detención domiciliaria.

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