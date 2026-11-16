Juez israelí sentencia al exfiscal de la CPI Khan a pagar 7 millones a familias de rehenes

La sentencia, dictada el 4 de noviembre por un juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén pero publicada esta semana por la prensa israelí, también le obliga a pagar 2,5 millones de séqueles (700.000 euros) en concepto de costas judiciales, según confirmó a EFE un portavoz de los tribunales israelíes.

La demanda contra Khan fue presentada en agosto de 2025 por la organización israelí Israel Law Center en nombre del exrehén Eitan Mor, así como de las familias de los exrehenes Avinatan Or y Omri Miran, informó este lunes el diario Times Of Israel.

La presentó en respuesta a la decisión de Khan, en mayo de 2024, de solicitar órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos asesinato, toma de rehenes y uso del hambre como método de guerra.

Unos meses después, la CPI emitió dichas órdenes internacionales de detención contra ellos.

La sentencia del juez israelí se ha producido en rebeldía, al no haber respondido Khan a la demanda. En estos casos de ausencia del demandado, en Israel los jueces emiten un fallo de acuerdo a lo pedido por la parte demandante, sin entrar en el fondo de los solicitado.

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Según informó el diario israelí, la organización demandante afirma que tiene la intención de cobrar la totalidad de la cantidad otorgada en la sentencia mediante la ejecución de la misma en el Reino Unido, donde reside Khan.