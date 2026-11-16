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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:50

Kallas anuncia 15 millones para apoyar a Ucrania en la desactivación de minas

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció este lunes un nuevo paquete de 15 millones de euros en ayudas para apoyar a Ucrania en sus labores para el desminado del país.

Por EFE
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"Este dinero ayudará a reparar y mantener el equipo de desminado del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania", expresó la ex primera ministra estonia en una conferencia en Bruselas dedicada precisamente al desminado de Ucrania, en guerra con Rusia desde que Moscú comenzara el conflicto en 2022.

Kallas precisó también que esta ayuda europea apoyará los estudios y limpieza de minas, especialmente en las regiones de Jarkov y Mykolaiv, así como el refuerzo de las capacidades ucranianas para el desminado, el apoyo a operadores locales y formación especializada y el intercambio internacional de conocimientos básicos.

La jefa de la diplomacia comunitaria recordó que la UE y sus Estados miembros "han comprometido más de 500 millones de euros" al desminado de Ucrania desde 2022, proporcionando máquinas de desactivación de minas, detectores, equipos de protección individual o formación de operarios, entre otras cuestiones.

"Hoy podrán ver ejemplos de este trabajo, el desminado siempre da sus frutos, incluso en medio de la guerra", argumentó Kallas, quien cifró en 42.000 kilómetros cuadrados la superficie ucraniana que "ha vuelto a ser productiva", equivalente al tamaño de Países Bajos, según destacó.

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