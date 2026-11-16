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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 13:50

Kallas pide respetar tratados e insiste en que puede estar en negociaciones sobre Ucrania

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, insistió este lunes en que ella puede representar a la UE en las negociaciones sobre la paz en Ucrania pese a que los líderes comunitarios no la han escogido para esa labor, y puso de relieve que los tratados de la Unión la avalan.

Por EFE
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"Sigo respetando los tratados. Sacad los tratados y leedlos. ¿Quién se ocupa de las cuestiones de seguridad y política exterior? Por eso siempre les decimos a nuestros socios: 'el Estado de derecho, el Estado de derecho'; y, de hecho, en Europa, el Estado de derecho son los tratados, y eso es lo que dicen", declaró Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

El pasado viernes, en una cumbre informal en Dublin, los líderes de los Veintisiete descartaron un representante único en futuras negociaciones sobre la paz entre Ucrania y Rusia, que organiza Estados Unidos.

En su lugar, optaron por enviar a los encuentros, que por el momento se realizan a nivel de asesores de seguridad nacional, a un equipo con representantes de los países del E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido), además de la Comisión y el Consejo europeos.

"Me mantengo firme en mis palabras y estoy dispuesta a desempeñar también esta labor (...) como también dije en Dublín; los líderes siempre pueden tomar decisiones diferentes", comentó.

En cualquier caso, considero "un alivio" que ya no se hable del formato de representantes europeos en las próximas negociaciones, y consideró que, así, "podemos centrarnos de verdad en el fondo del asunto".

En su opinión, los negociadores tendrán que responder preguntas como si van a mantener la exigencia de un alto el fuego "antes de discutir cualquier otra cosa", como la arquitectura de seguridad de Europa.

"Así que creo que hay trabajo para todos", señaló, y aseguró contar con "personal muy cualificado en el Servicio (Europeo) de Acción Exterior", subrayó, que "conoce bien Rusia, que son personas expertas, que conocen los acuerdos anteriores, que conocen la historia y, sin duda, creo que se debería aprovechar la experiencia de estas personas".

Además, Kallas confió en que el tipo de configuración elegido para las negociaciones "no dé lugar a estructuras paralelas que supongan un gasto para el presupuesto" comunitario.

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