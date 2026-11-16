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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:50

Kallas ve "lógica" la decisión de Estonia de cerrar frontera con Rusia por temor a ataques

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, consideró este lunes "lógica" la decisión de Estonia de cerrar su frontera terrestre con Rusia ante el temor a que se produzcan ataques procedentes de este país.

Por EFE
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"Es comprensible que los países que han sido atacados anteriormente, los países vecinos de Rusia y los que han sido objeto de amenazas por parte de Rusia, también le tengan miedo. Así que creo que es bastante lógico pensar que se tiene miedo y que realmente no se puede descartar eso", indicó Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

Preguntada por esa decisión del Gobierno de su país natal, del que ella misma fue primera ministra, Kallas dijo que el ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, detalló hoy a sus colegas que están preparando la decisión y que se tomará "probablemente el jueves o el viernes".

En particular, en relación con el comentario del Kremlin sobre que ese tipo de movimientos denotan la "rusofobia" de Estonia, Kallas dijo que "si piensas en lo que significa 'fobia', significa que tienes miedo a algo. Así que, en realidad, teniendo en cuenta las acciones de Rusia, no es realmente así", y vio "comprensible" precisamente que sean los países antes atacados por Rusia los que desarrollen temor.

El Kremlin tildó este lunes de infundadas las acusaciones de Estonia sobre actos de sabotaje rusos y criticó los planes de la república báltica de "construir un muro" con Rusia al anunciar el cierre de su frontera terrestre.

El pasado domingo, el Gobierno estonio anunció que había decidido cerrar la frontera de su país con Rusia, después de que el sábado se produjera un presunto intento de sabotaje contra una fábrica de material militar que ha sido atribuido al espionaje de Moscú.

Tsahkna aseguró entonces que el cierre de la frontera reducirá la capacidad de Rusia de llevar a cabo "actividades hostiles" en el país báltico y fortalecerá los esfuerzos para impedir que se eludan las sanciones contra Moscú.

A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseguró que Rusia verificará el anuncio de Estonia y agregó que, si se trata de "planes reales" del país báltico, estos encajan en su política de "rusofobia agresiva y desenfrenada".

Finlandia, país que ingresó en la OTAN debido la invasión rusa de Ucrania, también cerró en su momento la frontera terrestre con la Federación Rusa, con la que comparte más de 1.300 kilómetros.

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