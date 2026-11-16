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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:20

Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso destacan en las categorías latinas de los Grammy

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 nov (EFE).- Los trabajos de Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso destacaron este lunes en las nominaciones de categorías latinas de los Grammy, con la cantante colombiana nominada a mejor álbum de pop latino y el dueto argentino al de rock o música alternativa.

Por EFE
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El álbum de Karol G, 'No me arrepiento de sentir tanto', disputará el galardón con 'Femme Fatale', de Mon Laferte; 'Muda', de Carín León; '¿Dónde es el after?', de Rawayana, y 'Bendito Verano' de Elena Rose.

Mientras que 'Free Spirits', de Ca7riel & Paco Amoroso, nominado a mejor álbum de rock y música alternativa latina, competirá con 'Taracá', de Jorge Drexler; 'La Vida Era Más Corta', de Milo J.; 'Juanesteban', de Juanes, y 'Shine' de Fito Páez.

Asimismo, la canción 'Ahí', de Karol G, competirá con 'Hasta Jesús tuvo un mal día', de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting, en la categoría de mejor canción latina, junto a '¿Cómo se ama?', de Jorge Drexler; 'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia, y 'Niño' de Milo J, en la ceremonia del próximo 7 de febrero en Los Ángeles.

Ca7riel & Paco Amoroso suman otra nominación en mejor grabación remezclada con 'Beto's Horns (Fred remix)', en la que Fred again.. y Tom Norris firman la remezcla del tema de Fred again.. con el dúo argentino.

En la categoría de música urbana, los nominados fueron 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', de Rauw Alejandro; 'Omerta', de J Balvin y Ryan Castro; 'Hopi Sendé', de Ryan Castro; 'Omakase' de Álvaro Díaz, 'El Green Print: La Saga (Disc 1) Feid Vs Ferxxo', de Feid, y 'Do Not Disturb: Late Checkout', de Young Miko.

Shakira y Burna Boy fueron nominados al Grammy a mejor interpretación de música global por su tema mundialista 'Dai Dai', que competirá con 'Porcelana', de Rosalía y Dougie F; 'Una Flor En Cada Estrella', de KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez; 'Varuvaai', de Devan Ekambaram y Susha, y 'Bando [Orquestal]', de Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo.

'Lo Que Me Falta Por Llorar', de Grupo Frontera; 'Aunque Me Duela', de Lupita Infante; 'La Madrina', de Mari Nobre; 'Dinastía (Deluxe)', de Peso Pluma y Tito Double P., y '¡Vida México!', de Carlos Rivera, consiguieron la nominación a mejor álbum de música mexicana, incluido el tejano.

Para el mejor álbum tropical de la categoría latinos, competirán 'País Portátil', de Rubén Blades; Roberto Delgado & Orquesta; 'El Alma en Clave', de Luis Enrique; 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', de Fonseca; 'Más Que Palabras', de Grupo Niche y 'El Último Disco Vol. 1', de Carlos Vives.

La brasileña Anitta fue nominada al Grammy a mejor álbum de música global por 'EQUILIBRIVM', que competirá con 'Oriadé', de Davido; '¡¡Esperanza!!', de Angélique Kidjo; 'Starrgirl', de Ayra Starr, y temas de 'El amor es un reino'.

Las candidaturas al mejor álbum de jazz latino fueron para 'Filin', de Melissa Aldana; 'Ao Vivo (Live)', de Eliane Elias; 'Monk Con Clave', de Carlos Henríquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martínez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodríguez; 'Gonzalo Plays Pino', de Gonzalo Rubalcaba, y 'El Arte del Bolero Vol. 3' de Miguel Zenón y Luis Perdomo.

Además, el mexicano Edgar Barrera está nominado a compositor del año, en el apartado no clásico.

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