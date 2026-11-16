“Claro, si él (Kim) está en la cumbre de la APEC”, dijo en respuesta a una pregunta al respecto el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias locales.

Estas declaraciones se producen poco después de una reunión en Moscú entre Putin y el secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores del país asiático, Jo Yong-won, considerado estrecho colaborador de Kim.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tampoco descartó reunirse con Kim en el marco de la cumbre de la APEC.

“Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi (Jinping). Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong-un. Así que será bueno", explicó el mandatario, que detalló que la presencia del líder norcoreano depende del presidente chino.

"Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", añadió Trump.

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La última reunión entre Putin y Kim tuvo lugar en septiembre de 2025 en China, donde ambos líderes asistieron a un desfile con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.