Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las que más cayeron fueron las acciones de BBVA Argentina (-7 %) y Edenor (-7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta 1,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 3 %, a 855 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.575 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.551 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 30 pesos, a 1.600 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) avanzó 0,1 %, a 1.678,92 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,5 %, hasta los 1.584,99 pesos por unidad.