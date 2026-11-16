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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:20

La Escuela del Louvre continúa su modernización con el nuevo anfiteatro 'Louise Bourgeois'

Imagen sin descripción

París, 16 nov (EFE).- La Escuela del Louvre de París, situada en el corazón del célebre museo, da un nuevo paso en el proceso de su modernización este mes de noviembre con la completa renovación del anfiteatro más antiguo del centro gracias al apoyo renovado de su gran mecenas, Majid Boustany, y su nueva donación artística.

Por EFE
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Tras el programa arquitectónico 'Escuela del Louvre 20211-2022', también con el apoyo del Boustany, fundador y director de la Francis Bacon MB Art Foundation y donde se llevaron a cabo las obras de renovación de la biblioteca, cafetería y servicios informáticos y de documentación, este 2026 la Escuela quiso dar un paso más.

Con la colaboración de la directora de la Escuela, Claire Barbillon; la arquitecta, Caroline Gehu, y la financiación íntegra de Boustany, el proyecto sale a la luz este mes de noviembre tras cuatro meses de trabajos durante las vacaciones escolares.

El antiguo anfiteatro Cézanne, ahora pasará a llevar el nombre de la artista Louise Bourgeois, antigua alumna de la Escuela del Louvre, "para reconocer el talento de las artistas mujeres", explicó hoy la directora de la Escuela, Claire Barbillon, durante la presentación a la prensa.

El espacio contará con una escultura de bronce de Auguste Rodin además de tres fotografías de Louise Bourgeois realizadas por el fotógrafo francés, Jean-François Jaussaud. Estas tres obras forman una nueva donación artística de Boustany para que los alumnos de la Escuela tengan un contacto cotidiano con las obras de arte, según explicó la institución.

"Queríamos hacer del anfiteatro un lugar que mezcla prestigio, riqueza patrimonial y modernidad", añadió la arquitecta responsable del proyecto, Caroline Gehu.

De esta forma, la obra de Gehu, gira en torno a 3 ejes principales: la flexibilidad del espacio, la accesibilidad y la integración de tecnología punta en la sala. Todo ello con la particularidad de "crear una continuidad con el proyecto de la biblioteca", relató Gehu.

El anfiteatro, que es tan solo uno de los cuatro que tiene la Escuela, presenta una nueva imagen adaptada a las nuevas tecnologías y a las necesidades de alumnos y profesores, con la inclusión de estores que permiten dividir la sala dependiendo del número de asistentes para concentrar la atención en la pantalla principal.

Además, el espacio cuenta con un sistema de cámaras de seguimiento para grabar tanto al profesor como al público y facilitar los cursos que se imparten a distancia.

Fundada en 1882, la Escuela del Louvre, organismo independiente de famoso Museo Louvre, es un centro público de estudios superiores además de centro de investigación del Ministerio de Cultura que acoge a alrededor de 2.000 alumnos que centran sus estudios en la historia del arte, la museología y la arqueología.

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