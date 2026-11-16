La inflación en Canadá se mantiene en el 3,1 % en octubre por el precio de la gasolina

El precio de la gasolina aumentó un 30,9 % interanual, frente al incremento del 27,8 % de septiembre, aunque registró un descenso mensual del 2,5 %.

Los alimentos comprados en supermercados se encarecieron un 2 %, tres décimas más que en septiembre, mientras que la ropa subió un 1,8 % y los servicios de telefonía móvil se abarataron un 6,2 %.

Sin contar la energía, la inflación se situó en el 2 %, una décima menos que el mes anterior.

Los datos se conocen cuando la economía canadiense afronta las consecuencias de los aranceles impuestos por Estados Unidos, su principal socio comercial, que lastran las perspectivas de crecimiento y generan incertidumbre sobre las exportaciones y la inversión empresarial.

El Banco de Canadá prevé que la economía crezca un 1 % en 2026 y que la inflación permanezca por encima del 3 % durante buena parte de 2027.

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El banco central elevó en octubre los tipos de interés un cuarto de punto, al 2,5 %, para contener las presiones inflacionistas.