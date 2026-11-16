ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:45

La inflación en Canadá se mantiene en el 3,1 % en octubre por el precio de la gasolina

Imagen sin descripción

Toronto (Canadá), 16 nov (EFE).- La tasa interanual de inflación en Canadá se mantuvo en octubre en el 3,1 %, el mismo nivel que en septiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de la gasolina, el gas natural, los alimentos y la ropa, informó este lunes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El precio de la gasolina aumentó un 30,9 % interanual, frente al incremento del 27,8 % de septiembre, aunque registró un descenso mensual del 2,5 %.

Los alimentos comprados en supermercados se encarecieron un 2 %, tres décimas más que en septiembre, mientras que la ropa subió un 1,8 % y los servicios de telefonía móvil se abarataron un 6,2 %.

Sin contar la energía, la inflación se situó en el 2 %, una décima menos que el mes anterior.

Los datos se conocen cuando la economía canadiense afronta las consecuencias de los aranceles impuestos por Estados Unidos, su principal socio comercial, que lastran las perspectivas de crecimiento y generan incertidumbre sobre las exportaciones y la inversión empresarial.

El Banco de Canadá prevé que la economía crezca un 1 % en 2026 y que la inflación permanezca por encima del 3 % durante buena parte de 2027.

El banco central elevó en octubre los tipos de interés un cuarto de punto, al 2,5 %, para contener las presiones inflacionistas.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar