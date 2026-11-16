La inflación en Honduras llega a 6,98% interanual en octubre impulsada por los carburantes

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 6,25 %, frente al 4,25 % registrado en el mismo periodo del año anterior.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 0,91 % en octubre, superior al 0,48 % de septiembre y al 0,24 % del mismo mes de 2025.

Según el informe oficial, los precios internos de los combustibles aumentaron un 46,24 % interanual en octubre, el incremento "más alto" de los últimos 15 años, por encima de los registrados en mayo de 2011 (29,55 %), febrero de 2017 (25,50 %) y mayo de 2021 (37,52 %).

A estos se sumaron las afectaciones climáticas que provocaron pérdidas estimadas en más de tres millones de quintales de granos básicos, principalmente maíz y frijoles, valoradas en aproximadamente 151 millones de lempiras (unos 5,6 millones de dólares).

El BCH señaló que una severa sequía afectó más del 92 % de la superficie sembrada en las zonas impactadas, perjudicando también otros productos perecederos de consumo popular.

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Transporte fue la que más contribuyó a la inflación interanual, con 3,22 puntos porcentuales, seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,80 puntos, debido, entre otros factores, a los mayores precios de los huevos, las papas, los lácteos, los frijoles rojos y la carne de res.

El Banco Central destacó que las medidas de política monetaria y los subsidios temporales a los combustibles contribuyeron a contener las presiones inflacionarias. Sin estas acciones, la inflación de octubre habría alcanzado el 7,83 %, según las estimaciones del organismo.

Honduras registró en 2025 una inflación acumulada del 4,98 %, superior en 1,1 puntos porcentuales a la tasa del 3,88 % reportada en 2024, de acuerdo con cifras oficiales.