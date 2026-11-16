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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 16:25

La junta directiva de Nvidia no baraja restituir a Huang tras su dimisión, según medios

Taiwán: una persona pasa frente a una emisión televisiva que muestra índices y al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.
Taiwán: una persona pasa frente a una emisión televisiva que muestra índices y al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.RITCHIE B. TONGO

NUEVA YORK. La junta directiva de Nvidia no baraja restituir a su fundador y exconsejero delegado, Jensen Huang, tras su dimisión por el escándalo de sus relaciones extramaritales, incluyendo con una presunta espía china, según informaron este lunes CNBC y CBS.

Por EFE
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Ambos medios citan fuentes no identificadas conocedoras del asunto, y la de CNBC detalla además que la junta está centrada en la investigación independiente sobre si la conducta de Huang afectó a la seguridad nacional de Estados Unidos o los secretos industriales de la empresa.

Huang dimitió el pasado jueves y, desde entonces, una campaña en línea para que la junta lo restituya como líder de Nvidia ha recabado más de 180.000 firmas, incluyendo la del magnate Elon Musk y miles de accionistas y empleados, así como el apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump, en declaraciones a la prensa antes de viajar a Asia, opinó a favor de la posible restitución de Huang y señaló que no se ha probado que hubiera espionaje, pese a sugerir días antes como líder idóneo de Nvidia al exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook.

Una persona cercana a Huang dijo al diario Financial Times (FT) que el empresario y sus aliados están organizando un “centro de operaciones” con ejecutivos de Silicon Valley, en California, a fin de presionar a favor de su regreso y buscan también el respaldo de la Casa Blanca.

Lea más: El escándalo de infidelidades que provocó la salida de Jensen Huang de Nvidia

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