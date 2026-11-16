En la decisión judicial, a la que tuvo acceso EFE, el magistrado acogió el pedido de la defensa, respaldado por un parecer favorable de la Fiscalía, para revocar la prisión temporal de la vicecacique de la aldea Barra Velha, ubicada en el estado de Bahía.

El juez argumentó que ya no existen los motivos que justificaban la medida cautelar, dado que las autoridades ya incautaron los objetos vinculados a la supuesta actividad delictiva, entre ellos un teléfono móvil que será sometido a peritaje.

Asimismo, el tribunal tuvo en cuenta que Uruba Pataxó carece de antecedentes penales y posee residencia fija.

No obstante, la libertad vigilada quedó sujeta al cumplimiento de condiciones obligatorias, como mantener su domicilio actualizado ante el juzgado, comparecer a todos los actos procesales y no mantener contacto por ningún medio con las víctimas ni con los otros investigados en la causa

Uruba Pataxó había sido arrestada el pasado 11 de noviembre junto a otra mujer de su comunidad en el marco de una operación de la Policía Civil de Bahía en la que se decomisaron varios celulares, pero no se informó el hallazgo de drogas ni armas de fuego.

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Según la versión policial, los sospechosos habrían expulsado mediante amenazas a más de 40 habitantes de Barra Velha desde mayo para utilizar sus viviendas como depósitos de armas y estupefacientes.

Organizaciones indigenistas, como el Consejo Indigenista Misionario (Cimi) y la Federación Indígena de las Naciones Pataxó y Tupinambá del Extremo Sur de Bahía (Finpat), calificaron las acusaciones como un intento de intimidación y criminalización de la lucha indígena.

"La idea de vincular la imagen de Uruba al tráfico de drogas es una estrategia para que pueda ocurrir la operación y para criminalizar la lucha", dijo el abogado Marcley Pataxó, en declaraciones recogidas la semana pasada por el Cimi, organización vinculada a la Iglesia católica.

La aldea Barra Velha se ubica en un territorio ancestral homologado y de usufructo exclusivo del pueblo Pataxó.