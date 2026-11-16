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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 13:30

La mítica Dolly Parton recibe tres nominaciones póstumas a los Grammy

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 nov (EFE).- La mítica cantante estadounidense Dolly Parton recibió este lunes tres nominaciones póstumas a los Grammy, dos de ellas a la mejor interpretación 'country' de dúo o grupo.

Por EFE
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La composición 'Butterfly', que Parton interpretó junto a Zac Brown Band, competirá en la categoría de mejor interpretación country de dúo o grupo con 'Light of a Clear Blue Morning', una colaboración de la cantante con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire.

Las dos candidaturas comparten categoría con 'Here', de Mumford & Sons y Chris Stapleton; 'Horses and Divorces', de Kacey Musgraves y Miranda Lambert, y 'Phone, Keys, Wallet', de Lainey Wilson y John Mayer.

Además la historia 'Star of the Show' fue nominada como mejor grabación de audiolibro, narración y relato junto con 'Future Boy', de Michael J. Fox; 'The Look', de Michelle Obama; 'The Man on the Run', de Paul McCartney y Morgan Neville; 'Remis Meditation', de Lil Jon, y 'Vagabond: A Memoir', de Tim Curry.

Parton, que murió el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer, ha ganado 10 premios Grammy y en 2011 recibió el premio honorífico a toda su trayectoria.

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