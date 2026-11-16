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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:40

La OIM, abierta a asistir a Ruanda en centro para solicitantes de asilo rechazados en UE

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Ginebra, 16 nov (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una de las agencias de Naciones Unidas, indicó este lunes que ha recibido una solicitud de Ruanda para prestarle apoyo operativo en el anunciado centro de retorno de migrantes de la Unión Europea, y señaló que está abierta a ello.

Por EFE
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Aclaró que tal asistencia sólo comenzaría una vez que las personas hubieran llegado al país africano y se centraría en facilitar el acceso a servicios esenciales como atención sanitaria o apoyo psicológico, entre otros.

El apoyo estará condicionado a que "se respeten las normas internacionales", afirmó en un comunicado la organización, agregando que no participa en expulsiones forzosas, detenciones, actividades policiales o funciones de seguridad.

El centro de retorno, acordado entre el Gobierno del país africano y los de Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, fue anunciado este lunes por el canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker, tras un encuentro sobre esta cuestión celebrado en Viena.

Según la OIM, "los Estados tienen el derecho soberano de determinar quién puede entrar y permanecer en su territorio, siempre que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional".

A diferencia del fallido plan británico con Ruanda, este acuerdo establece que solo podrán ser trasladados al país africano aquellos solicitantes de asilo rechazados en firme, es decir, que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en Europa.

Además, su deportación directa a sus países de origen debe resultar imposible -por ejemplo, en los casos en que sus gobiernos se nieguen a readmitirlos- y quedan excluidos de la medida los menores no acompañados.

La iniciativa es posible gracias al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio y adoptado por la UE el mes pasado; la normativa permite por primera vez la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y busca agilizar las deportaciones.

El texto -al que España se opuso desde su concepción- contempla la obligación de abandonar de forma inmediata, o en un plazo determinado, el territorio comunitario para los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular, aunque "respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional".

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