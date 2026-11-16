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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:00

La ONU convoca a 193 países en Montreal para reformar el transporte aéreo mundial

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Toronto (Canadá), 16 nov (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inicia este lunes en Montreal su VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, en la que los 193 Estados miembros están invitados a negociar la mayor revisión de la regulación económica de la aviación internacional en más de una década.

Por EFE
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La conferencia, que se prolongará hasta el viernes, abordará cuestiones como los derechos de los pasajeros, la competencia entre aerolíneas, los impuestos al transporte aéreo, la financiación de combustibles sostenibles y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluidos los aerotaxis eléctricos.

La reunión es la primera de este tipo desde 2013 y se produce en un momento de profunda transformación del sector, que afronta un fuerte crecimiento de la demanda, los desafíos de la descarbonización y las consecuencias económicas de las tensiones comerciales internacionales.

La OACI, organismo especializado de Naciones Unidas con sede en Montreal, pretende establecer las bases de un nuevo marco regulatorio que permita adaptar el transporte aéreo a las necesidades de las próximas décadas.

Uno de los principales asuntos será la protección de los pasajeros, especialmente en casos de cancelaciones y retrasos, así como la armonización de las distintas normativas nacionales sobre sus derechos.

La conferencia también examinará la liberalización del acceso a los mercados internacionales, los mecanismos para garantizar la competencia y las necesidades de financiación de aeropuertos e infraestructuras.

Otro capítulo destacado será el desarrollo de nuevos modelos de transporte, como los aerotaxis eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, que plantean interrogantes sobre su explotación comercial, el acceso a los mercados internacionales y su integración con la aviación convencional.

La transición energética también ocupará un lugar central, con debates sobre los incentivos para aumentar la producción de combustibles sostenibles de aviación y las políticas destinadas a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a las aerolíneas, ha presentado ocho documentos con propuestas para evitar la doble imposición fiscal, reducir las cargas regulatorias y facilitar la adopción de identidades digitales para los viajeros.

La IATA también reclama que las normas de protección de los consumidores no comprometan la competencia ni encarezcan innecesariamente los billetes.

La conferencia concluirá el viernes con la prevista adopción de una declaración ministerial que deberá orientar las futuras políticas económicas de la aviación mundial.

Paralelamente, Montreal acogerá los días jueves y viernes una sesión extraordinaria de la Asamblea de la OACI para elegir a cuatro nuevos Estados miembros en su Consejo, principal órgano de gobierno de la organización, cuya composición se ampliará de 36 a 40 países.

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