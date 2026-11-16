Esta caída estuvo principalmente marcada por la paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los dos principales del país, que provocó un descenso de la producción hasta los 353.922 barriles diarios el 5 de octubre.

La paralización se produjo por un incendio registrado en una estación de bombeo ubicada en Baeza, en la provincia amazónica de Napo, que obligó a detener de manera preventiva el transporte el petróleo por esta infraestructura entre el 1 y el 6 del mes.

El Sote es uno de los oleoductos por los que se transporta el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía hasta la costa ecuatoriana, donde es refinado y embarcado en buques petroleros para su exportación.

La cifra de octubre supone una caída de 13.097 barriles diarios, equivalente al 2,84 %, respecto a septiembre, cuando Ecuador registró una producción media de 461.833 barriles diarios. En agosto, el promedio había sido ligeramente superior, con 463.060 barriles diarios.

La diferencia es aún mayor respecto a enero, cuando la producción petrolera alcanzó una media de 466.397 barriles diarios, es decir, 17.661 barriles más que en octubre.

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La cifra diaria más alta del año se alcanzó el 2 de enero, cuando Ecuador produjo 472.169 barriles de petróleo.

La caída se produjo en un contexto en el que la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán elevó el coste del crudo, que en su máximo pico llegó a 112,95 dólares el barril en abril, una cifra muy superior a los 65,42 dólares que llegó a costar en enero.

El precio promedio del barril en octubre fue de 97,68 dólares.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y una importante fuente de ingresos para el presupuesto general del Estado.