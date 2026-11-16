Durante su participación en la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que se lleva a cabo en un hotel de la capital salvadoreña, Peña reiteró el respaldo del Gobierno de su país a la labor de recuperación de la seguridad en Haití por parte de fuerzas militares locales e internacionales, entre ellas de El Salvador.

Dijo que, tal como lo ha señalado en muchas ocasiones el presidente dominicano, Luis Abinader, la "colaboración incluye apoyo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños que participan en esos esfuerzos (de seguridad) contra las organizaciones criminales" en el país vecino.

El Salvador desplegó un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, tras la desaparición el 18 de octubre pasado de cuatro uniformados salvadoreños en una emboscada contra un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) -respaldada por la ONU- en las afueras de Puerto Príncipe.

Esta operación, que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que fuera una invasión, ha transcendido al combate a las pandillas haitianas.

"Reiteramos nuestro respaldo a esa labor, porque la recuperación de la seguridad en Haití es una necesidad urgente que requiere una cooperación internacional", manifestó la vicepresidenta Peña.

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Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

La reciente operación para recuperar el estadio Sylvio Cator, en la capital haitiana, evidenció la participación de distintos organismos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional de Haití (PNH), grupos armados bajo control gubernamental y militares salvadoreños.

Pero las operaciones contra las organizaciones criminales no siempre se desarrollan de manera coordinada, lo que refleja la complejidad de la situación de seguridad.