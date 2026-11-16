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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:40

La SIP condena atentado con explosivos contra directivo del diario panameño La Prensa

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Miami (EE.UU.), 15 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes el atentado con explosivos perpetrado el sábado contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario panameño La Prensa, quien investigaba presuntos casos de corrupción.

Por EFE
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La organización, con sede en Miami reclamó una investigación, sanciones tanto a los autores materiales como a los intelectuales y garantías de protección para el periodista y su familia.

Rodríguez estaba investigando un presunto caso de corrupción relacionado con hechos que implican, entre otros, al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondos públicos en 2021, y al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, implicado en un supuesto caso de enriquecimiento injustificado bajo su administración.

Durante el atentado, el periodista estaba fuera de la ciudad y, de acuerdo con el periódico, no había recibido amenazas recientes.

Como parte de las pesquisas, la Policía informó que detuvo el domingo en Ciudad de panamá a un sospechoso, identificado como Luis Valiente Ortega.

El presidente de la SIP, Carlos Jornet, afirmó que el atentado "representa una intimidación brutal que no debe quedar impune".

"La agresión se produjo en un contexto particularmente delicado, mientras Rodríguez desarrollaba una investigación sobre presuntas irregularidades que involucrarían a empresarios y exfuncionarios".

"La violencia contra los periodistas no debe convertirse en un mecanismo para frenar investigaciones ni para imponer el silencio", subrayó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

"La defensa de Rolando Rodríguez y de La Prensa es también la defensa del derecho de los ciudadanos a estar informados", agregó.

Clara Elvira Ospina, quien asumió este lunes la dirección editorial de La Prensa, sostuvo que el atentado no fue solamente contra un periodista o un medio, sino contra la libertad de expresión.

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