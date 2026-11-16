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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:35

La UA desea "éxito" a José Maria Neves tras su reelección como presidente de Cabo Verde

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Nairobi, 16 nov (EFE).- El jefe de Estado de Burundi y presidente de turno de la Unión Africana (UA), Evariste Ndayishimiye, deseó este lunes "pleno éxito" al reelecto presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, quien se hizo con la victoria para un segundo mandato de cinco años en las elecciones presidenciales del domingo.

Por EFE
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"En nombre del pueblo burundés, de la UA y en mi propio nombre, felicito calurosamente a mi hermano José María Neves por su reelección a la Presidencia de Cabo Verde", declaró Ndayishimiye en su cuenta de la red social X.

Además, elogió la "democracia" del país, que sirve de ejemplo para "la África que quiere".

Según datos de la Comisión Nacional Electoral (CNE) recogidos a última hora del domingo medios locales, Neves, de 66 años y que partía como favorito en la votación, obtuvo el 63,8 % de los sufragios con cerca del 97 % del voto escrutado.

En segundo lugar quedó su principal rival, la exministra de Justicia Joana Rosa, que logró el 31,6 % -con el respaldo del Movimiento para la Democracia (MpD)- e hizo historia como la primera mujer en postularse a la Presidencia de este archipiélago de África occidental.

Además de Neves y Rosa, los otros cuatro candidatos que concurrían de forma independiente por la Jefatura del Estado obtuvieron menos del 2 % de los votos.

Neves, que también ejerció como primer ministro entre 2001 y 2016, contaba con el respaldo del gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), la formación más antigua del país.

Con esta victoria en las urnas, el PAICV consolida su dominio institucional, tras lograr el pasado mayo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), al lograr 37 de los 72 escaños de la cámara.

Cabo Verde, país considerado como uno de los bastiones democráticos más estables de África occidental, tiene un sistema semipresidencialista, en el que el jefe del Ejecutivo es el primer ministro, mientras el presidente y jefe del Estado comanda las Fuerzas Armadas y tiene poderes de veto y un papel moderador.

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas.

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