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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:40

La UKMTO alerta del acercamiento de hombres armados a un petrolero frente al Yemen

Imagen sin descripción

El Cairo, 16 nov (EFE).- La Marina británica alertó este lunes de un nuevo incidente marítimo registrado frente a las costas del Yemen, donde un petrolero reportó el acercamiento de dos embarcaciones sospechosas con cuatro personas armadas a bordo y una escalera, en una zona especialmente golpeada por la piratería somalí.

Por EFE
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En un comunicado difundido por redes sociales, la entidad de la Marina británica para Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó de que el suceso tuvo lugar a 430 millas náuticas al este de la isla yemení de Socotra, situada frente a la entrada del mar Rojo.

Según detalló el organismo, el capitán del petrolero notificó que se le aproximaron lo que podrían ser "un barco nodriza y una lancha rápida", en aguas del mar Arábigo.

Asimismo, desde el buque se avistaron a cuatro personas armadas a bordo de la lancha y se divisó una escalera, un equipamiento habitual en los intentos de abordaje en alta mar.

Ante esta situación, la UKMTO recomendó a los buques que transitan por la zona que "naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa", al tiempo que indicó que "las autoridades están investigando" el caso.

Los incidentes que involucran a petroleros en las inmediaciones del golfo de Aden y el mar Arábigo se han intensificado en los últimos años, especialmente tras la campaña de los rebeldes hutíes del Yemen contra la navegación comercial en el mar Rojo para impedir la llegada de embarcaciones a Israel, a pesar de que estos ataques también son atribuidos a piratas somalíes.

Según datos publicados el pasado octubre por la Oficina Marítima Internacional (IMB), los incidentes atribuidos a piratas somalíes se quintuplicaron en los primeros nueve meses de 2026 al pasar de tres a quince respecto al mismo periodo del año anterior, concentrando además los ocho secuestros de embarcaciones registrados en todo el mundo.

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