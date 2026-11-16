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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:15

La Unión Africana felicita al togolés Houngbo por su reelección como director de la OIT

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Nairobi, 16 nov (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, felicitó este lunes al togolés Gilbert Houngbo por su reelección para un segundo mandato de cinco años como director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al trasladarle sus "mejores deseos de éxito".

Por EFE
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"(Youssouf) subraya que esta reelección refleja una renovada confianza en el liderazgo, la experiencia y el firme compromiso del señor Houngbo con la justicia social, el trabajo decente y la protección de los derechos de los trabajadores", declaró el presidente de la Comisión (secretariado) en un comunicado.

Además, destacó la "unidad y la solidaridad" de los Estados africanos en apoyo a su candidatura frente a la de la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, su única rival y quien anunció horas antes la retirada de su candidatura.

También reafirmó el compromiso de la Unión de fortalecer su asociación con la OIT, especialmente para "promover el empleo de jóvenes y mujeres, el desarrollo de habilidades, la protección social y el crecimiento económico inclusivo, en consonancia con las aspiraciones de la Agenda 2063", el plan estratégico de 50 años (2013-2063) impulsado por la UA para lograr la transformación socioeconómica inclusiva y sostenible del continente.

El Consejo de Administración de la OIT, órgano compuesto por 56 miembros (28 de gobiernos, 14 de sindicatos y 14 de patronales), fue el encargado de la elección, en la que Houngbo salió elegido este lunes por 51 votos, mientras que cinco fueron abstenciones.

Anteriormente, el candidato que Perú había presentado para esta contienda, su exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, también desistió de continuar en la carrera.

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