La verja fronteriza cobra relevancia para la República Dominicana ante la crisis de Haití

A la altura de Jimaní, un pueblo de la provincia dominicana de Independencia, la verja de concreto y malla metálica, coronada por un alambrado de púas, discurre por una zona montañosa árida, con una fuerte vigilancia militar en la que, aparte de los soldados, solo se ven cabras que comen hojas de los arbustos.

El área atravesada por el muro, llamado "verja perimetral inteligente", es una "zona militar" patrullada permanentemente por soldados dominicanos a bordo de blindados y camionetas todoterreno que hacen varias rondas a lo largo del día, apoyados por drones, puestos de control con cámaras de vídeo y torres de vigilancia con sistemas electrónicos, según pudo constatar EFE en una visita al lugar.

Protegidos del sol canicular con gafas oscuras y pañuelos como los usados por los beduinos, soldados de la fuerzas especiales del Ejército hacen parte del esquema de seguridad a lo largo de este tramo de la verja perimetral y se mueven por la carretera polvorienta en Vehículos de Alta Movilidad Táctica (Vamtac), de fabricación española.

La frontera terrestre entre Haití y República Dominicana, que comparten la isla de la Española, tiene 391 kilómetros y la verja, cuando esté terminada, abarcará 160 kilómetros, principalmente en regiones pobladas por donde es más fácil que alguien intente penetrar desde el país vecino.

Al frente del tramo de Jimaní de la verja perimetral se divisa la localidad haitiana de Fond Parisien, a orillas del lago Azuey, un cuerpo de agua salada que sirve como "frontera natural" para impedir cualquier penetración desde el otro lado de la frontera, explica a EFE el comandante de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército dominicano, general de brigada Freddy Rafael Soto Thormann.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La frontera está reforzada y tranquila", señala el jefe militar, quien indica que aunque no hay intentos de cruce por parte de personas vinculadas a las bandas armadas, que operan principalmente en Puerto Príncipe, la capital haitiana, y en departamentos como Artibonito, en el centro de ese país, están preparados para responder a cualquier eventualidad.

En la vigilancia participan, además del Ejército, unidades del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), que además controlan la circulación de personas que comercian en esa región.

La Quinta Brigada tiene a su cargo la vigilancia de un tramo de 145 kilómetros de frontera que se extiende desde Pedernales, en el sur, frente al mar Caribe, hasta la Sierra de Bahoruco, en la provincia de Independencia.

Ese tramo incluye la "verja perimetral inteligente", de 22 kilómetros de longitud en la parte de Jimaní, de los cuales ocho ya fueron terminados y los otros 14 están en construcción, explica el general.

Las autoridades dominicanas consideran de gran importancia el tramo de la verja en Jimaní porque esa localidad es el punto más cercano a Puerto Príncipe, situada 60 kilómetros al oeste, mientras que a solo 45 está Croix-des-Bouquets, donde el 18 de octubre fueron emboscados cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuyo paradero se desconoce desde entonces.

La construcción de la verja es un controvertido proyecto impulsado por el presidente dominicano, Luis Abinader, para controlar principalmente el paso de haitianos hacia su país, como parte del endurecimiento de las medidas migratorias de los últimos años, y también para prevenir cualquier acción de las bandas armadas por el agravamiento de la crisis en el país vecino.

A pesar de los llamados de organizaciones sociales, que pidieron en una carta a Abinader respetar los derechos humanos de los migrantes haitianos y sus descendientes, la obra empezó en febrero de 2021 en la provincia de Dajabón y el primer tramo fue inaugurado en octubre de 2023.

Según el Gobierno dominicano, la verja perimetral "ha comenzado a generar resultados tangibles en la reducción de actividades ilícitas, contribuyendo a disminuir el contrabando, la migración irregular y otras amenazas a la seguridad".