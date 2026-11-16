1.- "Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad". (Encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y otras autoridades del Estado en el Gran Teatro Nacional, 11 de noviembre)

2.- "Las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas". (Encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y otras autoridades del Estado en el Gran Teatro Nacional, 11 de noviembre)

3.- "Hemos de responder (a los casos de abusos en la Iglesia) con verdad, justicia, perdón, reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos". (Encuentro con los obispos de Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, 12 de noviembre)

4.- "Dios ha creado al ser humano varón y mujer, y solamente en esta unión, se expresa la reciprocidad y la complementariedad". (Encuentro sobre el Futuro del Pueblo Peruano, en la Plaza de Armas de Lima, 12 de noviembre)

5.- "Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad". (Encuentro sobre el Futuro del Pueblo Peruano, en la Plaza de Armas de Lima, 12 de noviembre)

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6.- "Resulta entonces necesario que la legítima autoridad ayude a empresarios y trabajadores estableciendo un marco jurídico justo y garantizando contemporáneamente un equilibrio razonable entre trabajo, descanso y vida familiar". (Encuentro sobre el Futuro del Pueblo Peruano, en la Plaza de Armas de Lima, 12 de noviembre)

7.- "Un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte". (Encuentro con el Mundo Universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) en Chiclayo, 13 de noviembre)

8.- "La tecnología no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla. (...) El riesgo más letal es el de la sumisión al paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, teniendo como valor supremo la eficiencia. (Encuentro con el Mundo Universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) en Chiclayo, 13 de noviembre)

9.- "Precisamente porque el progreso en las ciencias es un óptimo fruto de la inteligencia humana, no se confunde con un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión". (Encuentro con el Mundo Universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) en Chiclayo, 13 de noviembre)

10.- "Zaña conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones". (Clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, 14 de noviembre)

11.- "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación". (Encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos en Pucallpa, 15 de noviembre)

12.- "Muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres". (Encuentro con misioneros y representantes de pueblos indígenas amazónicos en Pucallpa, 15 de noviembre)

13.- "La deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población". (Encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos en Pucallpa, 15 de noviembre)

14.- "La salud de nuestra vida y la de la tierra que habitamos van de la mano, por eso, todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra; el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano, por eso, toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente". (Santa misa en Pucallpa, 15 de noviembre).