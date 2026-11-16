León XIV cierra una multitudinaria gira latinoamericana de marcado carácter social

La pobreza, la precariedad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, la discriminación y la explotación de los pueblos indígenas, pero también una invitación a los líderes políticos de estos países al diálogo y a la unidad por el bien común centraron las intervenciones del pontífice a lo largo de su visita.

Un viaje muy exigente por tres países, 31.000 kilómetros en 14 vuelos, dos de ellos en helicóptero, y unos cuarenta actos públicos en los que el papa estadounidense-peruano ha exhibido una excelente forma física apenas un mes después de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, dolencia de la que está plenamente recuperado.

A lo largo de la visita, León XIV ha insistido en que la riqueza de un territorio no puede medirse únicamente por sus recursos naturales o su crecimiento económico, sino por las condiciones de vida de sus habitantes.

Para apoyar sus discursos el papa se ha aferrado a la doctrina social de la Iglesia, que sitúa la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y el destino universal de los bienes en el centro de la vida económica y política.

Y lo apoyó con gestos y mensajes no solo dirigidos a la clase política. También interpeló a empresarios, trabajadores, instituciones educativas, pero sobre todo a la Iglesia y a los mismos ciudadanos porque el bien común es una responsabilidad colectiva.

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En Uruguay, ante la realidad social del barrio marginal de Casavalle, en Montevideo, León XIV puso el foco en la pobreza infantil y la inseguridad. "Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles", afirmó.

En su discurso institucional en Argentina, ante el presidente Javier Milei -que ha aplicado su "motosierra" de recortes a la discapacidad, los subsidios o las jubilaciones-, el papa recordó que "la economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Una frase que quedará como una de las más simbólicas hasta ahora de su pontificado.

Toda la visita a Argentina fue un contrapunto a las políticas ultraliberales de Milei, desde su denuncia del "trabajo precario" hasta su elogio de los movimientos populares y su constante referencia a las enseñanzas de Francisco.

Por ello visitó también el Pequeño Cottolengo, Don Orione, para destacar que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad".

Ya en Perú, en el acto con la presidenta Keiko Fujimori, la novena mandataria del país en diez años, el papa propuso las enseñanzas de la doctrina social de la iglesia como una ayuda para iluminar y orientar los esfuerzos de cuantos trabajan por el bien de esta nación.

En este país, el pontífice amplió su denuncia a la explotación de los recursos naturales y defendió que "la riqueza y los recursos de la sociedad no se orienten exclusivamente al beneficio de unos pocos, sino que contribuyan al desarrollo de todos".

También rechazó la discriminación por razones de origen o condición social. En la Amazonía peruana, durante la misa celebrada en Pucallpa, realizó un fuerte alegato contra los ataques de los pueblos amazónicos y la explotación de sus tierras.

Junto al papa reflexivo de los discursos sociales, emergió también el papa de las multitudes con algunas de las concentraciones más numerosas de su pontificado, con cifras que reflejan aún la capacidad de convocatoria de la Iglesia latinoamericana y él mismo.

Comenzó en la laica Uruguay, donde los católicos no llegan al 40 %, y en Paysandú, unos 40.000 fieles asistieron a la misa papal.

En Buenos Aires, unos 2,5 millones de personas participaron en la misa del Monumento de los Españoles, mientras que un millón acudió a la vigilia con los jóvenes. En Luján, más de dos millones de fieles se congregaron para la celebración ante la Virgen, patrona de Argentina.

En Perú, en el regreso del papa peruano, ya que tiene la nacionalidad y vivió 20 años en el país, le esperaron tres millones por las calles y en su vuelta a Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, reunió a cerca de un millón de personas en las calles y a medio millón en la misa de las Pampas de Pimentel.

En Cuzco, también unas 500.000 personas se congregaron en las calles de la ciudad imperial inca y en Pucallpa, alrededor de 100.000 personas en los varios actos dedicados a los indígenas y las poblaciones amazónicas.

Y concluyó su viaje con una misa en la base aérea de Las Palmas ante cerca un millón de personas.