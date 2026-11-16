ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:50

León XIV se despide de Perú: Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora un poco más a ser papa

Imagen sin descripción

Lima, 16 nov (EFE).- El papa León XIV se despidió de Perú, parada final de su gira suramericana, y el país donde pasó veinte años de su vida, al expresar su gratitud "por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión" y al afirmar: "Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!", manifestó León XIV durante la homilía, donde reafirmó que el pueblo de Perú también es el suyo.

El pontífice agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios y a las numerosas personas y comunidades que hicieron posible este viaje y a "quienes participaron en los encuentros a través de medios de comunicación, aquí en las llanuras y también allá en las montañas, en la Amazonia, y en todo Perú".

"¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro", añadió el máximo jerarca de la Iglesia católica después de la misa a la que asistieron un millón y medio de personas.

"Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita", añadió León XIV.

El papa aseveró que los cantos, danzas coloridas y el aroma de los sahumerios han fortalecido su pasión por la misión que dirige hasta los confines del mundo.

"He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes", destacó el sumo pontífice, quien concluyó su visita al país con: "¡Que Dios te bendiga, mi Perú! ¡Que María te cubra con su manto!".

Con esta homilía, ante 1,5 millones de fieles, León XIV culminó su primera gira por América Latina, tras haber visitado previamente a Uruguay y a Argentina, en un viaje que emprendió apenas tres semanas después de ser operado en Roma de un cáncer de pulmón.

La visita del papa a Perú ha supuesto el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, luego de pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar