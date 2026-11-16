Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Japón, publicado tras el encuentro sostenido el lunes en Manila, los líderes celebraron el "constante progreso" de las relaciones bilaterales entre ambos países asiáticos y mencionaron las negociaciones en curso para actualizar su acuerdo de asociación económica entre Japón y Filipinas.

También intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones relativas a Corea del Norte y la situación en los mares de China Oriental y Meridional.

Tokio y Manila se enfrentan por separado a Pekín debido a disputas soberanistas en los mares de China Meridional y Oriental, respectivamente, y su reciente acercamiento militar cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con una alianza a tres bandas forjada en abril de 2024.

Durante el encuentro entre Takaichi y Marcos, este último recordó un momento distendido con la jefa del Gobierno japonés durante su visita de Estado a Japón en mayo, cuando cantaron canciones del grupo de rock británico The Beatles.

"Recuerdo con gran placer nuestra sesión de karaoke durante la cena, en nuestra última reunión. Pero, además de eso, también está todo el trabajo importantísimo que pudimos realizar para fortalecer las relaciones entre nuestras naciones", dijo el presidente filipino, provocando una carcajada de Takaichi.

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Las relaciones diplomáticas formales entre Filipinas y Japón se normalizaron en 1956, pero fue durante la mencionada visita de Marcos a Tokio cuando elevaron sus lazos, frente al auge de China en el Indopacífico.